Zonguldak'ta Denize Giriş Yasaklandı

ZONGULDAK'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Ağustos'ta tam gün 22 Ağustos'ta ise saat 12.00'ye kadar denize girmek valilik kararıyla yasaklandı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 21 Ağustos'ta tam gün 22 Ağustos'ta ise saat 12.00'ye kadar denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı