Zonguldak'ta Denizde 2 Farklı Hortum Oluştu

Zonguldak'ta Denizde 2 Farklı Hortum Oluştu
Zonguldak'ta sabah saatlerinde denizde oluşan 2 hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortumlar kısa sürede kayboldu.

ZONGULDAK'ta denizde 2 farklı hortum oluştu. Çevredekiler, hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Hortumlar, sabah saatlerinde Kapuz mevki ve Kozlu ilçesi açıklarında oluştu. Yağışın da etkili olduğu kentte denizde birbirine yakın konumdaki 2 hortum, birkaç dakika sonra kayboldu. Çevredekiler, hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
