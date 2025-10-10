Zonguldak'ta Denizde 2 Farklı Hortum Oluştu
Zonguldak'ta sabah saatlerinde denizde oluşan 2 hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortumlar kısa sürede kayboldu.
Hortumlar, sabah saatlerinde Kapuz mevki ve Kozlu ilçesi açıklarında oluştu. Yağışın da etkili olduğu kentte denizde birbirine yakın konumdaki 2 hortum, birkaç dakika sonra kayboldu. Çevredekiler, hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel