ZONGULDAK'ta denizde 2 farklı hortum oluştu. Çevredekiler, hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Hortumlar, sabah saatlerinde Kapuz mevki ve Kozlu ilçesi açıklarında oluştu. Yağışın da etkili olduğu kentte denizde birbirine yakın konumdaki 2 hortum, birkaç dakika sonra kayboldu. Çevredekiler, hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.