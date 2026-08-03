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Zonguldak'ta cankurtaranlar 127 kişiyi kurtardı

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Zonguldak sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, deniz sezonunun açıldığı 15 Haziran'dan bu yana boğulma tehlikesi geçiren 127 kişiyi kurtardı.

Zonguldak sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, deniz sezonunun açıldığı 15 Haziran'dan bu yana boğulma tehlikesi geçiren 127 kişiyi kurtardı.

Zonguldak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde görev yapan Zonguldak Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

Kent merkezindeki Kapuz, Tersane ve Kızlar plajlarında görev yapan ekipler, 15 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 127 kişiyi kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapuz Plajı altın cankurtaranı Hasan Sarı, sezon açılışından bu yana 57 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını bildirdi.

Kapuz Plajı'nda görev yapan gümüş cankurtaran Senem Mesci, "Amacımız, günün sonunda vatandaşları güvenli bir şekilde evlerine göndermek. Arkadaşlarımızla birçok vakaya gayet olumlu bir şekilde müdahalelerde bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yaşamadık ve bunun mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tersane Plajı tesis sorumlusu Muzaffer Kaya ise sezon başından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 40 kişiyi denizden çıkardıklarını aktararak, belediye olarak önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu kaydetti.

Kızlar Plajı'nda görev yapan gümüş cankurtaran Umut Boz da bu sezon 30 boğulma vakasına müdahale ettiklerini, görev yaptıkları plajda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: AA
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