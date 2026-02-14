Haberler

Zonguldak'ta çevreci çocuklar ödüllendirildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta, 'Çevreci İşletmeler Çocuklarla El Ele' temalı projenin ödül töreni gerçekleştirildi. '67 Bin İnci için Ben de Varım' projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Projeye katkıda bulunan kuruluşlara sertifikalar takdim edildi.

Zonguldak'ta çocuklara çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla düzenlenen "Çevreci İşletmeler Çocuklarla El Ele" temalı projenin ödül töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları ve çevreye duyarlı işletmelerin desteğiyle yürütülen "67 Bin İnci için Ben de Varım" projesi kapsamında düzenlenen "Geleceğim İçin Dönüştürüyorum - Sıfır Atık Resim ve Afiş Yarışması"nda ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende konuşan Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları Genel Müdürü Şamil Albayrak, projenin yalnızca yarışma olmadığını belirterek, "Çevre bilinci yetişkinlikte edinilen bir bilgi değil, çocuklukta kazanılan yaşam kültürüdür." dedi.

Albayrak, çevre eğitimi setinin, küresel ısınma, ekosistem, geri dönüşüm ve enerji verimliliği gibi başlıkları kapsadığını ifade ederek, Türkiye genelinde 2 bin 200'den fazla kamu kurumunun desteğiyle 4 milyondan fazla çocuğa ulaştıklarını kaydetti.

Etkinlikte projeye katkı sağlayan kurum ve işletmelere "Çevreci İşletme Sertifikası" ile plaket takdim edildi. Sergide eseri bulunan öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Vural, TP OTC Üretim ve İşletme Direktörü Ahmet Öztürk, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik, organize sanayi bölgesi müdürleri, il milli eğitim yöneticileri, öğrenciler ve veliler ile davetliler katıldı.

Program, ödül töreni ve hatıra fotoğrafları çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
