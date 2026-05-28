Haberler

Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 18 hükümlü tedavi edildi

Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 18 hükümlü tedavi edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 18 mahkum tedavi edildi. 5 kişi hastaneye kaldırıldı, taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulmazken, soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 18 mahkum tedavi edildi.

Ceza infaz kurumunun kapalı bölümünde bulunan 15, açık bölümündeki 3 mahkum mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine kuruma sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, rahatsızlanan 18 kişiye ilk müdahaleyi cezaevinde yaptı.

Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirme sonucu kapalı bölümden 3, açık bölümden ise 2 hükümlü ve tutuklu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından ilaç tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince cezaevinden su, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de gıda numuneleri alındı.

Mahkumlara gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadığı ve olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek saldırı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor

Tatilciler soluğu orada aldı! Kuyruğun sonu gözükmedi
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti