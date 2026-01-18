Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Veyisoğlu Köyü İbrahimbeyoğlu Mahallesi'nde üç katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.
