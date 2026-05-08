Zonguldak'ta bir günlüğüne polis olan 'özel bireyler' trafik denetimine katıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir günlüğüne polis olan özel gereksinimli bireyler trafik denetimine katıldı.

Özel Kuzey Bakımevi sakinleri, "Trafik ve İlkyardım Haftası" etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne polis oldu.

Trafik polisi yeleklerini giyen özel gereksinimli bireyler, Alaplı-Yığılca kara yolunda trafik denetimine katıldı.

Ekiplerin nezaretinde sürücüleri durdurup ehliyet ve ruhsatlarını soran temsili polisler, sürücülere "hayırlı yolculuklar" diledi.

Denetim sırasında merak ettikleri soruları polis memurlarına soran özel bireyler, kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Baki Acar da özel bireylerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Acar, özel bireylerin mutluluğunu paylaşmanın onurunu yaşadıklarını belirterek "Onları mutlu etmek, sevinçlerine ortak olmak için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.