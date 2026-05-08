Haberler

Zonguldak'ta bir günlüğüne polis olan "özel bireyler" trafik denetimine katıldı

Zonguldak'ta bir günlüğüne polis olan 'özel bireyler' trafik denetimine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir günlüğüne polis olan özel gereksinimli bireyler trafik denetimine katıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir günlüğüne polis olan özel gereksinimli bireyler trafik denetimine katıldı.

Özel Kuzey Bakımevi sakinleri, "Trafik ve İlkyardım Haftası" etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne polis oldu.

Trafik polisi yeleklerini giyen özel gereksinimli bireyler, Alaplı-Yığılca kara yolunda trafik denetimine katıldı.

Ekiplerin nezaretinde sürücüleri durdurup ehliyet ve ruhsatlarını soran temsili polisler, sürücülere "hayırlı yolculuklar" diledi.

Denetim sırasında merak ettikleri soruları polis memurlarına soran özel bireyler, kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Baki Acar da özel bireylerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Acar, özel bireylerin mutluluğunu paylaşmanın onurunu yaşadıklarını belirterek "Onları mutlu etmek, sevinçlerine ortak olmak için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Yarın hayatının şokunu yaşayabilir
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Yarın hayatının şokunu yaşayabilir
16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!