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Zonguldak'ta bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada A.A. hayatını kaybetti, gözaltına alınan G.B. tutuklandı.

Zonguldak'ta bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde gece saatlerinde, A.A. (40) ile G.B. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, A.A'yı bıçakladı.

Kendi imkanlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden yaralı A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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