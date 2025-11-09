Haberler

Zonguldak'ta Bıçaklanarak Öldürülen Yaşlı Adam Defnedildi

Zonguldak'ta Bıçaklanarak Öldürülen Yaşlı Adam Defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan 75 yaşındaki Burhanettin Şen'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi.

Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak'ta bir apartmandaki dairesinde dün yakınları tarafından bıçaklanmış halde ölü bulunan Burhanettin Şen'in (75) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kilimli Merkez Camisi'ne getirilen Şen'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Güntepe Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında apartmanın güvenlik kamerası kayıtları polis tarafından incelemeye alındı.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Şen'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.