Zonguldak'ta Bıçakla Öldürülen Yaşlı Adam Toprağa Verildi

ZONGULDAK'ta evinde vücudunda bıçak kesileriyle ölü bulunan Burhanettin Şen (75), toprağa verildi.

Olay, 8 Kasım gece saatlerinde Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak'taki Aras Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşayan Burhanettin Şen'e ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için dairesine gitti. Eve giren Şen'in oğlu, babasını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şen'in vücudunda çok sayıda bıçak kesisi olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Burhanettin Şen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan Şen için Kilimli Merkez Camii'nde bugün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Burhanettin Şen'in çocukları ve torunları taziyeleri kabul etti. Şen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Güntepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin başlatılan cinayet soruşturması sürüyor.