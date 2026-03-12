Zonguldak'ta bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarında bakım, onarım ve temizlik yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki şehitlikleri ziyaret etti. Şehit mezarları tek tek yıkanarak temizlendi, çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, gazetecilere, vatanın birliği ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Bakanlığın talimatıyla 81 ilde şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan çalışma başlatıldığını belirten Köse, "Bu toprakları bize vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun bir nişanesini burada göstermek durumundayız." dedi.

Aziz milletin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihinin abidelerinin bu topraklarda yattığını anlatan Köse, "Bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz saygının derin bir ifadesidir." diye konuştu.

Köse, şehitlerin emanetlerine sahip çıkarak her daim onların yanında olmak için özveriyle çalışacaklarını vurgulayarak, vatanın birliği ve milletin huzuru için hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.