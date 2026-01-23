Haberler

Zonguldak'ta "Bayrak Namustur" yürüyüşü düzenlendi

Zonguldak'ta 'Bayrak Namustur' yürüyüşü düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşlarınca "Bayrak Namustur Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşlarınca "Bayrak Namustur Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Madenci Anıtı'nda başlayan yürüyüşe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 300 katılımcı ellerinde Türk bayraklarıyla ve sloganlar atarak Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Grup adına konuşan Türk Ocakları Zonguldak Şube Sekreteri Burak Candaş, Türk bayrağının Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve milletin ortak değeri olduğunu ifade ederek, bayrağa yönelik her türlü saldırının toplumsal hassasiyet oluşturduğunu ifade etti.

Candaş, Türkiye'nin güçlü devlet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bayrağımız rengini ve şeklini büyük Türk milletinin vatan uğruna verdiği mücadelesinden, şehitlerimizin kanlarından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Dolayısıyla, bayrağımıza yönelik her saldırı, karşısında büyük Türk milletinin çelik yumruğunu bulacaktır."

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu