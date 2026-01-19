Haberler

Zonguldak'ta ava gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor

Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ava gitmek üzere evinden ayrılan Mustafa U. (31) kayboldu. Jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan 100'ün üzerinde kişi, kayıp genci bulmak için yoğun arama çalışmaları sürdürüyor.

Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa U. (31), dün akşamüzeri ava gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Mustafa U'nun geri dönmemesi ve kendisine telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, arama çalışmalarını Sindelli Mahallesi çevresindeki sarp ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Öte yandan bölgede termal kameralı dronlarla da arama yapılıyor.

Arama çalışmaları jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık birimleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiyesi ekipleri olmak üzere 100'ün üzerinde kişinin katılımıyla devam ediyor.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun açıklaması

Vali Osman Hacıbektaşoğlu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, kayıp Mustafa U'nun ailesiyle görüştü.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, ihbarın gelmesi üzerine ekiplerin hemen olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Epey vakit geçti. İnşallah bir yere sığındıysa, sığınabildiyse sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Termal dronlarımız sahada. Arkadaşlarımız teknik kabiliyetleri kullanabiliyorlar. İnşallah bir an önce kendisine ulaşılır." ifadelerini kullandı.

