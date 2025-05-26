Zonguldak'ta Araç Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı
Karadeniz Ereğli ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen N.S. isimli şüpheli, emniyetin yaptığı çalışmalar sonucunda tutuklandı. Park halindeki araçlardan değerli eşyaları çalan şüpheli, ele geçirilen eşyalarla birlikte adliyeye sevk edildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde gece saatlerinde park halindeki araçların camlarını kırarak araç içerisindeki değerli eşyaların çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Saha çalışmaları sonucunda N.S. şüpheli olarak tespit edildi.
Çalışmalarda laptop, tablet, 45 parça kıyafet, 2 sırt çantası, 2 flaş bellek, oto teyp, elektronik sigara, hoparlör, 2 şarj aleti ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel