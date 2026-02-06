Madenciler, depremde hayatını kaybedenleri andı
Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı işletmelerde 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Madenciler, ocakların önünde depremde hayatını kaybedenler için dua etti.
Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Karadon Müessesesi ile Kilimli ve Gelik İşletmesi'nde 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Madenciler, maden ocaklarının önünde depremde ölenler için dua etti. Anma etkinliğinde ayrıca Kuran-ı Kerim de okundu.
Depremin ardından Zonguldak'tan deprem bölgelerine giden TTK'ye bağlı 4 bin madenci, arama-kurtarma çalışmalarında önemli rol oynamıştı.
Haber: Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel