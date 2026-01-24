Haberler

Hafif ticari araçta 450 kilo bozuk et ele geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde, bir hafif ticari araçta 450 kilo bozuk et bulundu. Elde edilen etler halk sağlığı açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde bir hafif ticari araçtaki etlerin koktuğunu belirledi. Durum zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İnceleme sonucunda halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan 450 kilo bozuk et, tutanak altına alınıp imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
