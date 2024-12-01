Zonguldak'ta 4 Mahalle, Belde Belediyesine Bağlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki köye bağlı 4 mahalle, gerçekleştirilen referandum sonucu belde belediyesine bağlandı.

Bılık ve Osmanbeyler köylerine bağlı toplam 4 mahalle sakini, belediye sınırlarına geçmek için imza topladı. Toplanan imzalar, İlçe Kaymakamlığına teslim edilmesinin ardından referandum kararı alındı.

Bılık köyünde tercihini yapmak için sandığa giden 207 seçmenin bulunduğu 3 mahallede 162 oy kullanıldı. Oylardan 156'sı "evet", 4'ü ise "hayır" çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Osmanbeyler köyüne bağlı Alduvaklar Mahallesi'ndeki referandumda ise 84 oy "evet", 16 oy ise "hayır" çıkarken, 2 geçersiz oy sayıldı.

Böylece Saraçoğlu, Camallar, Çay ve Alduvaklar mahalleleri, Çaydeğirmeni Belediyesine bağlandı.