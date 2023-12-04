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Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlandı

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Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde madencileri ziyaret ederek madenciler gününü kutladı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu TTK Armutçuk Müessesesi'nde, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa TTK Kozlu Müessesesi'nde, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir TTK Üzülmez Müessesesi'nde madenciler günü dolayısıyla madencileri ziyaret etti.

Ayrıca 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında TTK'ye bağlı Karadon Müessesesi Gelik ve Kilimli işletmelerinde, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez ve Amasra müesseseleri ile TTK Maden Makinaları Fabrikası'nda GMİS Genel Merkez yöneticileri, şube başkanları ve yöneticileri tarafından madencilere çorba ikramında bulunuldu.

Müesseselerde maden şehitleri için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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