Zonguldak'ta 3 gün süren sağanak sonrası alüvyon denizi kahverengiye çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 3 gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, derelerdeki su seviyesini yükseltti ve alüvyon Karadeniz'e taşındı. Zonguldak Limanı ile dere ağızlarında deniz suyu kahverengiye döndü, çamurlu su geniş alana yayıldı.
ZONGULDAK'ta 3 gün boyunca etkili olan sağanak sonrası derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Zonguldak Limanı ve derelerin denize döküldüğü noktalarda çamurlu su dikkat çekti.
Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, derelerdeki su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışla birlikte yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyon, Karadeniz'e taşındı. Özellikle Zonguldak Limanı ve derelerin denize döküldüğü bölgelerde, deniz suyunun kahverengiye döndüğü görüldü. Çamurlu suyun deniz yüzeyinde geniş bir alana yayıldığı gözlendi.