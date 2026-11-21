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ZONGULDAK'ta 3 gün boyunca etkili olan sağanak sonrası derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Zonguldak Limanı ve derelerin denize döküldüğü noktalarda çamurlu su dikkat çekti.

Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, derelerdeki su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışla birlikte yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyon, Karadeniz'e taşındı. Özellikle Zonguldak Limanı ve derelerin denize döküldüğü bölgelerde, deniz suyunun kahverengiye döndüğü görüldü. Çamurlu suyun deniz yüzeyinde geniş bir alana yayıldığı gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı