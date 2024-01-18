Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sel sonrası hasar gören Halk Kafe yeniden hizmete açıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te meydana gelen selde hasar gören belediyeye ait Halk Kafe yeniden hizmete girdi.

Kafede vatandaşlarla bir araya gelen Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, afet sonrası zarar gören tüm alanlarda çalışmaların sürdüğünü, Halk Kafe'yi de kısa sürede hizmete açtıklarını bildirdi.

Halkın bir an evvel çay içmesini temin etmek için harekete geçtiklerini anlatan Posbıyık, "İlk önce özel camların siparişini yaptırdık. Bu sefer daha kalın, dalgaya biraz daha dayanıklı camlar sipariş ettik ve süratle burada gece gündüz çalışarak halkın çay içme, oturma, sohbet etme imkanlarını ortaya koymak için büyük çaba gösterdik." dedi.