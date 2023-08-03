Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı
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Ören Mahallesi Meşelik Sokak'ta 3 katlı binanın üst katında çıkan yangın, iki çocuğun salonda çakmakla oynadığı iddiasıyla başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, evde hasara neden oldu. Anne ise çocuklarıyla birlikte dışarı çıktı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Ören Mahallesi Meşelik Sokak'ta 3 katlı binanın üst katında yangın çıktı.
İki çocuğun salonda çakmakla oynarken çıkardığı iddia edilen yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Anne ise iki çocuğunu alarak dışarı çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel