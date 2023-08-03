Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı

Ören Mahallesi Meşelik Sokak'ta 3 katlı binanın üst katında çıkan yangın, iki çocuğun salonda çakmakla oynadığı iddiasıyla başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, evde hasara neden oldu. Anne ise çocuklarıyla birlikte dışarı çıktı.