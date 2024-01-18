Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde keşfedilen Müfide Güzin Anadol'un romanı kitap olarak yayımlanacak

Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan gazeteci İbrahim Tığ tarafından keşfedilen Müfide Güzin Anadol'un 60 yıl önce gazetede yayımlanan romanı, kitap olarak okurlara sunulacak. Roman, genç bir öğretmenin taşra kasabasındaki insani ilişkilerini konu ediniyor. Ayrıca, Anadol'un kitaplarına girmeyen 49 şiiri de içeren bir kitap da hazırlanacak.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir gazeteci tarafından keşfedilen şair-yazar Müfide Güzin Anadol'un 60 yıl önce gazetede yayımlanmış romanı, kitap olarak raflardaki yerini alacak.

İlçede yaşayan gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ, gazete kupüründe fark ettiği ve 3 yıllık araştırma sonucu tamamına ulaştığı Anadol'un romanı, okurseverlerin beğenisine sunulacak.

Vatan gazetesinde 1964 yılında 87 gün boyunca yayımlanan "Adaşım" adlı roman, genç bir öğretmenin taşra kasabasındaki insani ilişkilerini konu ediniyor.

İbrahim Tığ, gazetecilere, eline geçen bir gazete kupüründe, "Biz daha önce de Müfide Güzin Anadol'un 'Adaşım' adlı romanını tefrika etmiştik." ifadesinin kendisini heyecanlandırarak araştırmaya ittiğini anlattı.

Kupürde gazetenin tarihinin bulunmadığını ancak işin zorluğuna rağmen araştırmasını devam ettirdiğini aktaran Tığ, "Bunun için Ankara'ya 7, İstanbul'a 3 kez gittim, gazetenin arşivine ulaştım. Ankara'da yapılan tefrikanın 53, İstanbul'da da 34 sayısına ulaşarak romanı ortaya çıkardım. Romana ulaşmam beni çocuklar gibi sevindirdi." ifadesini kullandı.

Anadol'un kitaplarına girmeyen 49 şiirine de ulaştığını belirten Tığ, bu şiirlerin de yer aldığı "Müfide Güzin Anadol/Bütün Şiirleri" adlı kitap hazırladığını ve en kısa sürede okurlara ulaştırmaya çalışacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Tığ Zonguldak İstanbul Ankara Edebiyat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?arti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title