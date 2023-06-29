Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alaplı'dan Düzce'nin Akçakoca ilçesi istikametine seyreden otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada yaralananlar Akçakoca ilçesindeki hastanelere sevk edildi ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alaplı'dan Düzce'nin Akçakoca ilçesi istikametine seyreden Ş.D. idaresindeki 67 SC 510 plakalı otomobil, Kocaman mevkisinde bariyere çarparak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki S.A, C.D, E.D, Z.D. ve T.K. yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Akçakoca ilçesindeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel