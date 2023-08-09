Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde silahlı kavga: 2 yaralı
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Çatak köyünde çıkan kavgada bir kişi darbedildi, bir kişi bıçakla yaralandı. Tartışmanın ardından K.K'nin evinin önünde av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu E.Y. ve F.Y. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çatak köyünde bir kişinin darbedildiği, bir kişinin de bıçakla yaralandığı kavganın ardından husumetli olduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu K.K'nin (66) evinin önünde av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu E.Y. ve F.Y. yaralandı.
Yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel