Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Çatak köyünde çıkan kavgada bir kişi darbedildi, bir kişi bıçakla yaralandı. Tartışmanın ardından K.K'nin evinin önünde av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu E.Y. ve F.Y. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.