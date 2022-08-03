Zonguldak gündem haberleri: Zonguldak'ta şüpheli paket fünyeyle patlatıldı Zonguldak yerel gündem haberine göre Zonguldak'ın Merkez ilçesinde çöp konteyneri kenarına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Zonguldak'ın Merkez ilçesinde çöp konteyneri kenarına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi'nde çöp konteyneri kenarında şüpheli paket görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı, fünye yerleştirdiği paketi kontrollü şekilde patlattı. Pakette olumsuz unsura rastlanmadı. Patlama sonrası konteyner kenarında alev alan plastikler ise yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü. Güncel AA / Seçkin Kırarslan Zonguldak Güncel Haberler

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