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Zonguldak Ereğli'de mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın AFAD ekiplerince bulundu

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın, AFAD ekiplerince Radar Tepesi mevkisinde bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, kontrol amacıyla kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın AFAD ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Uzun Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Ş.K. (71), öğle saatlerinde mantar toplamak amacıyla Radar Tepesi mevkisindeki ormanlık alana gitti.

Yolunu kaybeden yaşlı kadın, akşam saatlerinde telefonla çocuklarını arayarak yardım istedi. Ormanlık alandan çıkamadığını ve denizi görebildiğini belirten kadının bir süre sonra cep telefonunun şarjı bitti.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Radar Tepesi mevkisinde arama çalışması yürüten ekipler, kadına saat 20.45'te villalar mevkisinde ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ş.K, kontrol amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın kontrollerin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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