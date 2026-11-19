Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 12 mürettebatı için anma töreni düzenlendi.

Bozhane Limanı girişindeki sahil şeridindeki Kafkametler Anıtı önünde gerçekleştirilen törende saygı duruşu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 3 yıl önce ciddi bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Doğum gibi ölümün de bir hak olduğunu belirten Yılmaz, "Bizi kedere, üzüntüye boğan hadise hiç şüphesiz 7 kahraman denizcimizin naaşına ulaşamamış olmamız. Onların da naaşlarının bulunmasını çok arzu ederdik. Kederli aileleri mezarlarına gider, dua okur, su döker, çiçek ekerlerdi. Bu durum bizi derinden yaralıyor." dedi.

Yılmaz, o dönemde Vali Osman Hacıbektaşoğlu başta olmak üzere bütün ilgililerin olağanüstü yardımlaşma duygusuyla ailelerin yanında olduğunu dile getirdi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da o gün yalnızca bir geminin batmadığını, 12 insanın hayatının, 12 ailenin hayallerinin yarım kaldığını vurguladı.

Yaşanan olayın yüreklerde derin bir iz bıraktığını belirten Posbıyık, "Hiçbir söz kaybettiğiniz yakınlarınızı geri getiremez, hiçbir anma programı, hiçbir anıt, tören yüreğinizdeki boşluğu dolduramaz ama şunu belirtmek isterim ki sizler bu acıyı tek başına taşımıyorsunuz. Ereğli olarak bizler de bu acıyı yaşıyoruz. Kaybettiğimiz denizcilerimizi kendi ailelerimizden biri olarak kabul ediyoruz çünkü bazı acılar zamanla değişse de hafızalardan silinmemelidir. Kafkametler mürettebatı artık yalnız ailelerinin değil bu şehrin de evlatlarıdır." ifadelerini kullandı.

Anıta protokol ve denizcilerin aileleri tarafından karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatını kaybeden mürettebat için dua edildi.

Tören boyunca gözyaşlarına hakim olamayan bazı aile üyeleri, anıtın önünde fotoğraf çektirdi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA