Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi
AA - Salih Bilici - Güncel
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
Kentin birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.
AA / Salih Bilici - Güncel