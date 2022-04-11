Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi - Haberler

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Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

AA - Salih Bilici - Güncel
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Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kentin birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Salih Bilici - Güncel

Zonguldak, İstanbul, Ereğli, Güncel, Haberler

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