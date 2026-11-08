Zonguldak Devrek'te yüksek kesimler beyaza büründü, Babadağ Geçidi de kar aldı

Zonguldak Devrek'te yüksek kesimler beyaza büründü, Babadağ Geçidi de kar aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yüksek bölgelerde kar yağışı başladı. Devrek ve Karadeniz Ereğli arasındaki 720 metre rakımlı Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplanırken, kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında ulaşımda aksama yaşanmadı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.
İlçede etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki 720 metre rakımlı Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandı.
Sonbaharla renk değiştiren ağaçlara düşen kar güzel görüntüler oluşturdu.
Kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında ise ulaşımda aksama yaşanmadı.
Öte yandan, bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, fotoğraf çekti.
Kaynak: AA