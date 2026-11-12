Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Devrek'te alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi, 15 yolcu tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Devrek'te alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi, 15 yolcu tahliye edildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ankara yönüne giden yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden 2 şoför ve 1 muavin, otobüsteki 15 yolcuyu tahliye etti; itfaiye yangını söndürdü, otobüs kullanılamaz hale geldi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Ankara yönüne giden 34 RAK 443 plakalı yolcu otobüsünde, saat 15.30 sıralarında Devrek-Ankara kara yolu Başlarkadı mevkisine geldiğinde yangın çıktı. Yangını fark eden 2 şoför ve 1 muavin, otobüste bulunan 15 yolcunun tahliyesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu

Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi defalarca bakılan yerde bulundu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırı hazırlığı yapan Netanyahu'ya soğuk duş: Sakın böyle bir şey deneme

Orduya hazırlık talimatı verdi, siyasi rakibi karşısına dikildi
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar

Bu görüntü sonrası harekete geçildi! Ortalık fena karışacak
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi28

Korkulan oldu! Orduya emri verdiler
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı11

Okulda bu da oldu! Öğrenci polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın52

Fatma Betül'ün cezaevi günleri! Rahatsız olduğu olaya bakın
Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj

Kavcıoğlu'nun istifası sonrası BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj