Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi'nde mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle revire götürülen 18 hükümlü ve tutukludan 5 daha sonra hastaneye sevk edildi. Hükümlü ve tutuklular tedavilerinin ardından kuruma götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, bugün 18 hükümlü ve tutuklu mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle cezaevinde revirine götürüldü. Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kurumda yaptı. Rahatsızlık yaşayan kişilerden 5'i daha sonra ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından tutuklu ve hükümlüler kuruma geri götürüldü.

Yetkililer, kahvaltının 934, öğle ve akşam yemeklerinin ise 932 kişiye verildiğini ve hastaneye sevk edilen hükümlü ve tutuklulara gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadığını bildirdi. Konu ile ilgili Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri su numunesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise yemeklerden numune alıp, tahlile gönderde. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Haber: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı