Zonguldak BEUN'dan Yeni Eğitim Aile Sağlığı Merkezi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Kozlu ilçesinde "Eğitim Aile Sağlığı Merkezi"ni hizmete açtı.

Üniversitenin İbni Sina Kampüsü içindeki merkezde iki poliklinik odası, bebek emzirme, gebe, aşı, müdahale ve toplantı odaları bulunuyor. Merkezde hem birinci basamak sağlık hizmetleri verilecek hem de aile hekimliği eğitiminde kullanılacak.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, burada yaptığı açıklamada, eğitim ile sağlık hizmetlerini bir merkezde buluşturduklarını ifade etti.

Hizmete kazandırılan merkezin, hem birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda önemli bir rol üstleneceğini hem de tıp fakültesi öğrencileri ve araştırma görevlileri için uygulamalı eğitimde örnek model oluşturacağını anlatan Özölçer, "Üniversite olarak sağlık alanında yalnızca akademik bilgi üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bu bilginin toplum yararına kullanılmasını da hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.