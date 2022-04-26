ZONGULDAK - Bakan Özer: "Yarından itibaren 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda maske kullanımı kaldırıyoruz"
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Bartın Valiliği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması BARTIN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Valisi Sinan Güner'i ziyaret etti.
BARTIN (AA) - Bartın Valiliği
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması BARTIN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Valisi Sinan Güner'i ziyaret etti. Bakan Özer, Valilik ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel