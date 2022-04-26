ZONGULDAK - Bakan Özer: "Yarından itibaren 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda maske kullanımı kaldırıyoruz" - Haberler

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ZONGULDAK - Bakan Özer: "Yarından itibaren 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda maske kullanımı kaldırıyoruz"

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Bartın Valiliği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması BARTIN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Valisi Sinan Güner'i ziyaret etti.

BARTIN (AA) - Bartın Valiliği

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması BARTIN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Valisi Sinan Güner'i ziyaret etti. Bakan Özer, Valilik ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Bartın Valiliği, Sinan Güner, Ziya Selçuk, Bartın, Güncel, Haberler

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