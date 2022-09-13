ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı Güncel Haberler Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Saime Toptan'ın konuşması Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in konuşması Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in... Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Saime Toptan'ın konuşması Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in konuşması Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sınıfları gezmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler ile sohbet etmesi Öğrencilere hediye dağıtılması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okula gelişi ve çiçek takdimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tören alanına geçişi ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreninde konuştu. (3) Güncel Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç Polat Türkmen Saime Toptan Ziya Selçuk Zonguldak Güncel Haberler

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