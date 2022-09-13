ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı
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Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Saime Toptan'ın konuşması Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in konuşması Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in...
Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Saime Toptan'ın konuşması
Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in konuşması
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sınıfları gezmesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler ile sohbet etmesi
Öğrencilere hediye dağıtılması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okula gelişi ve çiçek takdimi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tören alanına geçişi ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreninde konuştu. (3)