Zonguldak Alaplı'da üzüm toplarken düşen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzüm toplamak için çıktığı merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Gümeli beldesi Fındıkağılı Mahallesi'nde evlerinin yakınında üzüm toplamak için merdivene çıkan Alim Tosun (77), yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Tosun'un sesini duyan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA