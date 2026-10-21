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Zonguldak Alaplı'da tek katlı evin çatısındaki yangın söndü, ev kullanılamaz oldu

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Zonguldak Alaplı'da tek katlı evin çatısındaki yangın söndü, ev kullanılamaz oldu
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kefken köyünde saat 16.30 sıralarında tek katlı evin çatısında çıkan yangın, Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kefken köyünde Metin Yüksel'e ait tek katlı evin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada alevler evin tamamını sardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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