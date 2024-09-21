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Ziyaretçiler Nemrut Krater Gölü'nde Ayıları Besleyip Selfie Çekiyor

Ziyaretçiler Nemrut Krater Gölü'nde Ayıları Besleyip Selfie Çekiyor
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Bitlis'in Nemrut Krater Gölü'nde ziyaretçiler, anne ve yavru ayıları beslerken tehlikeyi göz ardı ediyor. Uzmanlar, bölgenin doğal yaşam alanı olduğunu vurgulayarak ziyaretçilere uyarılarda bulundu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret edenler, tehlikeye aldırış etmeden, burada yaşayan anne ve yavru ayılara yiyecek ve cips verip, selfi çekti.

Kente 13 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ne büyük krater gölü olma özelliği taşıyan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet' ödülü alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Nemrut Krater Gölü'nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar ise bölgeye gezmeye gelenlere sürpriz ziyaretler yapıyor. Ziyaretçiler, yakınlarına kadar gelen ayıları elleriyle besleyip, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bazıları da ayıları cipsle besleyip, selfie çekiyor. O anlar, çevredeki diğer ziyaretçilerin cep telefonlarıyla görüntülendi.

'BURASI DOĞAL BİR ORTAM'

Bölgeyi sık sık ziyaret eden doğa fotoğrafçısı ve Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, ziyaretçiler için uyarılarda bulundu. Bölgenin piknik yapmak ve mangal yakmak için uygun olmadığını belirten Dr. Önen, "Bölgeyi gezmeye gelenler, sıklıkla ayılarla karşılaşıyorlar. Ayıları elle beslemeye çalışanlar da oluyor. Bu istemediğimiz bir durum. Sonuçta burası doğal bir ortam. Vahşi hayvanların yaşam alanı. İnsanlar da buraya geldikleri zaman mesire alanı zannedip mangal yapabiliyorlar. Bu da istenmeyen durumlar oluşturabiliyor. Zaten yetkililer de gerekli tabelaları asmışlar. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Güncel Bitlis Çevre Yaşam Doğa

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