Ziya Gökalp doğumunun 150. yılında memleketi Diyarbakır'da anılacak

Şair, yazar ve düşünce insanı Ziya Gökalp, doğumunun 150. yılında memleketi Diyarbakır'da düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Diyarbakır Valiliği ve Dicle Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek anma programları kapsamında Ziya Gökalp'in fikir dünyası, kültürel mirası ve Türk düşünce tarihine bıraktığı güçlü etkiler çeşitli etkinliklerle ele alınacak.

Türk dünyasının farklı coğrafyalarından akademisyenleri, kültür insanlarını, sanatçıları ve fikir dünyasının önemli temsilcilerini Diyarbakır'da bir araya getirecek program kapsamında, uluslararası bir kongre, tiyatro gösterimi ve konser etkinliği gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde 22 Mayıs'ta Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu'nda "Uluslararası Ziya Gökalp Kongresi" düzenlenecek. Kongrede, Ziya Gökalp'in düşünce sistemi, kültürel mirası ve Türk düşünce hayatına katkıları farklı yönleriyle değerlendirilecek.

Aynı gün Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu'nda, Ziya Gökalp'in düşünce dünyasını sanat aracılığıyla yorumlayan "Göğe Yazılan Bir Alp" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikler kapsamında 23 Mayıs'ta Kayapınar Halk Kütüphanesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek "Ziya Gökalp Konseri" ile anma programı kültür ve sanatın farklı yönlerini bir araya getiren özel bir buluşmaya dönüşecek.

Doğduğu topraklarda, fikirleriyle bir millete yön veren Ziya Gökalp'in hatırasını yaşatmayı amaçlayan etkinlikler kültürel hafızayı güçlendirmenin yanı sıra Türk dünyası ortak kültür mirasına da önemli katkılar sunacak.