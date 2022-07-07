"Ziraat Okulu" öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilkbaharda öğrenciler tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı. Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilkbaharda öğrenciler tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı. Okulun 900 dönüm tarım arazisinin 50 dönümüne buğday eken öğrenciler, hasadını yaptıkları buğdaydan yaklaşık 250 ton rekolte bekliyor. Hasat edilen buğdayları değirmende un haline getirip okulda kurulacak fırında ekmek yapmak isteyen öğrenciler, hem gelir elde etmeyi hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor. AA / Okan Coşkun - Güncel Malatya Fırat Güncel Haberler

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