Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşamını yitiren Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Kaya, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.
Samsun'da yaşamını yitiren Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kaya için Vezirköprü ilçesine bağlı Güder Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ile vatandaşlar katıldı.