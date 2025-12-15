Samandağ'da Balık Avlarken Zıpkınla Yaralandı

Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde balık avlayan bir kişi, kazara zıpkının bacağına saplanması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan balıkçının tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde balık avlayan bir kişi, zıpkınla kendini bacağından yaraladı.

Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi. Denizde balık avlayan kimliği öğrenilemeyen bir erkek, avda kullandığı zıpkının kazara bacağına saplanması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve ambulans sevk edildi. Yaralı, bacağındaki zıpkınla hastaneye kaldırıldı. Yaralının bacağındaki zıpkın, hastanedeki müdahaleyle çıkarıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
