Hatay'da zıpkınla balık avlamak isteyen kişi kendini yaraladı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zıpkınla balık avlamak isteyen bir kişi dengesini kaybederek zıpkının bacağına saplanması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çevlik Mahallesi'nde denize balık avlamak için giren Nihat Y. (50), bu sırada dengesini yitirip düşünce, piminden çıkan zıpkın bacağına saplandı.
Vatandaşların ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yaralı Nihat Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel