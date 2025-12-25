Haberler

Balıkesir'de zıpkınla balık avlamak için denizde dalış yapan emekli astsubay yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan 59 yaşındaki emekli astsubay Yalçın Karakaya, denizdeki hareketsiz bedeniyle bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli astsubay Yalçın Karakaya (59) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Doğanlar Mahallesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan Karakaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise ve jandarmaya bildirdi.

Bölgeye hareket eden ekipler, 59 yaşındaki Karakaya'yı bulmak için denizde çalışma başlattı.

Bir süre sonra Doğanlar Mahallesi açıklarında hareketsiz bulunan Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizden çıkartılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
