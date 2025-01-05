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Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

D100 kara yolu Hacıhasan köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Mahmut Gündede idaresindeki 60 AC 678 plakalı hafif ticari araç, Mustafa E. idaresindeki 60 ABA 814 plakalı minibüs, Nedim Odabaş idaresindeki 06 Z 3411 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 UU 6027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Mahmut Gündede ve diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Merzifon istikametine trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
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