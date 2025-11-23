Haberler

Zincir Marketten Alınan Sucuk Sonrası Rahatsızlandılar

Diyarbakır'da bir anne ve oğlu, zincir marketten aldıkları sucuktan hazırladıkları tost sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sucuktan numune alındı ve marketten şikayetçi olundu.

DİYARBAKIR'da zincir marketten aldığı sucukla tost yapıp, yedikten sonra rahatsızlanan F.A. (28) ile oğlu Ü.A. (12), hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi. Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı. F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
