Jandarma personelinin, marketteki müşteriyi kalp masajıyla hayata bağladığı anlar kamerada

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir zincir markette, kasada ödeme yapan bir müşteri fenalaşarak yere yığıldı. Sivil jandarma personelinin hızlı müdahalesi ile hayata döndürüldü.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde zincir market şubesinde kasada ödeme yaptığı sırada fenalaşarak yere yığılan kişi, bu sırada alışveriş yapan sivil jandarma personelinin kalp masajı müdahalesiyle hayata tutundu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Mayıs saat 17.30 sıralarında Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde meydana geldi. Alışverişini tamamlayan kişi, kasada ödeme yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden ve o sırada markette bulunan sivil jandarma personeli, hemen müdahalede bulundu. Nabzının durduğunu tespit ettiği müşteriye kalp masajı yapan jandarma personeli, kısa sürede hayati bulguların geri gelmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Hasta, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma personelinin yaptığı müdahale marketin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
