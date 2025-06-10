Zinav Kanyonu Bayramda 5 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Zinav Kanyonu Bayramda 5 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Kanyonu, bayram tatilinde 5 bin ziyaretçi çekti. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, kanyonun turizm açısından önemine vurgu yaptı ve bu doğa harikasının korunup tanıtılması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Kanyonu'nu bayram tatilinde 5 bin kişi ziyaret etti.

Ak Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Yolüstü köyü yakınlarında yer alan, doğa yürüyüşlerinden kampçılığa, fotoğrafçılıktan kuş gözlemine sahip kanyonu gezerek Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci'den bilgi aldı.

Aldemir, kanyonun Tokat turizmi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Zinav Kanyonu'na daha fazla turist gelmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Aldemir, "Burası sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda Tokat'ın turizmde parlayan yıldızı olmaya aday bir cevher. Bu güzelliği tanıtmak, korumak ve sürdürülebilir turizmle gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Zinav Kanyonu, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan doğa severler için bir çekim merkezi olacak. Seyir terasları, kamp alanları ve yürüyüş yollarıyla bu alanı hem koruyacağız hem de tanıtacağız. Hep birlikte bu doğa harikasını dünyaya açacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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