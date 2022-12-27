Kendisini almaya gelen polislere kapıyı açmayan adam, silahla intihar etti Güncel Haberler Burdur'un Tefenni ilçesinde zimmet soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almaya gelen polislere kapıyı açmayan Abdurrahman A., tabancayla başına ateş ederek canına kıydı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Tefenni Mal Müdürlüğü'nde yürütülen zimmet soruşturması kapsamında, aynı kurumdan Mart 2022'de emekli olan Abdurrahman A.'yı gözaltına almak için bu sabah Tefenni Kır Mahallesi Eski Cezaevi Sokak'taki evine geldi. POLİSLERE KAPIYI AÇMADI Polis ekiplerine kapıyı açmayan Abdurrahman A., uzun süre direndi. Bir süre sonra silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis, Abdurrahman A.'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. İNTİHAR ETMİŞ Polisin incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Abdurrahman A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tefenni Burdur 3. Sayfa Güncel Haberler

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