Zimbabve'de Siber Şehir'in Temeli Atıldı HAMPDEN DAĞI (ZİMBABVE), 21 Temmuz (Xinhua) -- Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa (önde) Zimbabve'nin Mashonaland Batı Eyaleti'nde yer alan Hampden Dağı'nda "Siber Şehir" adlı yeni geliştirilen bir altyapı tesisinin resmi temel atma törenine katıldı, 20 Temmuz 2022. HAMPDEN DAĞI (ZİMBABVE), 21 Temmuz (Xinhua) -- Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa (önde) Zimbabve'nin Mashonaland Batı Eyaleti'nde yer alan Hampden Dağı'nda "Siber Şehir" adlı yeni geliştirilen bir altyapı tesisinin resmi temel atma törenine katıldı, 20 Temmuz 2022. 2,5 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak olan Siber Şehir'de, son teknoloji ofis alanları, üst düzey konut alanları, alışveriş merkezleri, eğlence Xinhua / Güncel Toros Dağları alışveriş Zimbabwe Güncel Haberler

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