Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zile ilçesinde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı alındı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip ile çalışmanın ardından adli mercilerden alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada tarihi değeri bulunduğu değerlendirilen bir kemer ve bir küp ile ruhsatsız tabanca ile geçirildi.

Operasyonda zanlı gözaltına alındı.